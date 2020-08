Casalino cambia fidanzato: “Chi” lo paparazza con l’attore Gabriele Rossi e il gossip si scatena (Di martedì 4 agosto 2020) «Quel birichino di Rocco sa come consolarsi» leggiamo su Dagospia. La calda estate di Rocco Casalino. Grandi novità. Il portavoce del premier Conte ha trovato modo di far parlare della sua vita privata con i suoi repentini “lascia e prendi”. Pare che sia archiviata per sempre la relazione con l’ormai ex Josè Carlos Alvarez. Ora ha un nuovo fidanzato. Si chiama Gabriele Rossi, che tempo fa era stato associato all’altro bellissimo del cinema e della tv, Gabriel Garko. Casalino cambia fidanzato Ci ha messo poco Rocco Casalino a rimpiazzare Alvarez, dopo l’ormai nota vicenda del trading online che è stata un po’ la pietra tombale sulla loro relazione. Il ... Leggi su secoloditalia

Il Tempo è stato uno dei pochi giornali ad aver posto all’attenzione la decisione di un giudice di pace non solo contro i superpoteri del premier Conte, ma anche sulle contraddizioni dei vari dpcm. Pe ...

Gianluigi Paragone contro Giuseppe Conte e Rocco Casalino: "Così distorcono e schermano la verità"

Paragone parla di giochetti pericolosi perché intanto l’economia reale va a fondo, la disoccupazione cresce e continuano a sbarcare indisturbati centinaia di migranti senza che l’esecutivo alzi un dit ...

