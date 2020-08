Carolina Marconi, “non è possibile”. Com’è oggi la bellissima venezuelana del GF (Di martedì 4 agosto 2020) Chi è fan del Grande Fratello, fin dai suoi albori, deve conoscere per forza Carolina Marconi. Insieme a Tommy Vee (all’anagrafe Tommaso Vianello), durante l’edizione andata in onda nel lontano 2004, hanno formato una delle coppie più amate nella storia del celebre reality di Italia Uno. L’ex gieffina è rimasta a lungo nei ricordi del pubblico italiano grazie al suo carisma ma, soprattutto, alla sua bellezza mozzafiato dal ‘caliente’ tocco sudamericano. Purtroppo non è tutto oro quel che luccica: l’intensa passione nata sotto i riflettori del GF 4 si è spenta poco dopo l’uscita dal reality di Cinecittà, le strade della bellissima venenzuelana e Tommy Vee si sono subito separate. Attualmente sono trascorsi quasi vent’anni dal debutto televisivo ... Leggi su tuttivip

