Capitale Italiana della Cultura 2022: tra le 28 candidate Castellammare di Stabia, Padula e Procida (Di martedì 4 agosto 2020) Ancona, Arezzo, Arpino, Bari, Carbonia, Castellammare di Stabia, Cerveteri, Fano, Isernia, L'aquila, Modica, Molfetta, Padula, Palma di Montechiaro, Pieve di Soligo, Pisa, Procida, San Severo, Scicli, Taranto, Trani, Trapani, Tropea, Venosa, Erbania, Verona, Vigevano, Volterra Sono 28 le citta' in corsa per il titolo di "Capitale della Cultura Italiana" per l'anno 2022. Lo rende noto il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e per il Turismo, che ha trasmesso al presidente della Conferenza Unificata l'elenco delle citta' che hanno perfezionato la candidatura. Entro il 12 ottobre la commissione di valutazione definira' la short list delle 10

