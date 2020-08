Capitale italiana della cultura 2022: 28 città candidate, anche Arezzo, Pisa e Volterra (Di martedì 4 agosto 2020) il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo ha trasmesso al presidente della Conferenza Unificata l'elenco delle città che hanno perfezionato la candidatura Leggi su firenzepost

ROMA – Sono 28 le città in corsa per il titolo di “Capitale della cultura italiana” per l’anno 2022. Lo rende noto il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, che ha trasmesso al ...Al confine tra la Liguria e la Toscana, c’è uno dei gioielli naturalistici meglio custoditi d’Italia. È l’Alta ... che è un po’ la Capitale dell’Alta Valtaro, Compiano, con il suo ...