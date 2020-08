Caos Liga, l'Espanyol chiede il blocco delle retrocessioni: "Competizione non equa" (Di martedì 4 agosto 2020) L’Espanyol non si arrende. La formazione di Barcellona ha concluso il campionato con l’ultimo posto in classifica e il conseguente passaggio in Segunda Divsion. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Caos Liga Il punto sulla Liga - Real campione, caos Barcellona TUTTO mercato WEB Spagna, caos Fuenlabrada: soluzione rivoluzionaria della Federazione

Il caso Fuenlabrada continua a tenere il calcio spagnolo in ansia: la Federazione ha proposto di allargare la Segunda Division a 24 squadre Il caos dovuto al caso Fuenlabrada continua a scuotere il ca ...

Coronavirus, caos Spagna: Segunda Division a 24 squadre

Gianni Infantino, il presidente della FIFA, ha dichiarato oggi ad Ansa riguardo il piano di aiuti di oltre 1.5 miliardi: "Questo piano è ...

Il caso Fuenlabrada continua a tenere il calcio spagnolo in ansia: la Federazione ha proposto di allargare la Segunda Division a 24 squadre Il caos dovuto al caso Fuenlabrada continua a scuotere il ca ...Gianni Infantino, il presidente della FIFA, ha dichiarato oggi ad Ansa riguardo il piano di aiuti di oltre 1.5 miliardi: "Questo piano è ...