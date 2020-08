Can Yaman: prima avvocato, poi la svolta da attore. Ecco quando guadagna il sex symbol della tv (Di martedì 4 agosto 2020) Can Yaman, attualmente, è uno degli attori più apprezzati dal pubblico femminile. attore, modello e avvocato, è nato ad Istanbul nel 1989 ed è figlio di un avvocato e di una professoressa di lettere. Ha frequentato il Liceo Italiano di Istanbul e si è laureato in Giurisprudenza nel 2012, lavorando da subito come praticante procuratore. Nonostante gli studi e una carriera agli esordi, Can Yaman decide di studiare recitazione. La sua carriera da attore è iniziata nel 2014, ma il successo è arrivato nel 2017 con il ruolo di Ferit Aslan, un ricco uomo d’affari, nella serie televisiva Bitter Sweet – Ingredienti d’amore (Dolunay), insieme ad Özge Gürel. I due reciteranno anche nel 2020 nella serie Bay ... Leggi su caffeinamagazine

