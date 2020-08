Can Yaman da avvocato ad attore, sapete quanto guadagna? Cifra da capogiro (Di martedì 4 agosto 2020) Can Yaman è uno degli attori del momento ed è l’uomo più desiderato dal pubblico femminile. Ha raggiunto la fama grazie al suo ruolo nella soap turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”. Ma l’attore turco ha spopolato anche in Italia con la fiction in onda su Canale 5 “Daydreamer – Le ali del sogno”. Can Yaman è nato ad Istanbul nel 1989 ed è figlio di un avvocato e di una professoressa di lettere. Frequenta in Turchia il Liceo Italiano e successivamente si laurea in Giurisprudenza avviando da subito la professione di avvocato. Proprio agli esordi della sua brillante carriera decide di studiare recitazione raggiungendo il successo recitando accanto a Özge Gürel. Can Yaman ... Leggi su velvetgossip

