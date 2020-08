Campi Bisenzio: monopattini elettrici alla polizia municipale per i servizi di prossimità (Di martedì 4 agosto 2020) Saranno mezzi utilizzati in ausilio agli altri mezzi in dotazione al Comando e verranno impiegati in tutti quei luoghi ove la circolazione veicolare è interdetta al transito Leggi su firenzepost

Ultime Notizie dalla rete : Campi Bisenzio Campi Bisenzio: brucia rifiuti speciali, denunciato cittadino cinese FirenzeToday Rubano abiti per 700 euro ai Gigli: denunciate

I carabinieri hanno denunciato a piede libero due cittadine rumene responsabili di tentato furto di capi di abbigliamento all’interno del centro commerciale I Gigli, nel punto vendita Primark. Le don ...

Campi, sorpreso mentre brucia rifiuti speciali: denunciata una persona

I carabinieri del corpo Forestale, nel corso di un servizio di pattugliamento del territorio, hanno notato una colonna di fumo provenire da alcuni appezzamenti di terreno coltivati, con presenza di nu ...

