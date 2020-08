Campania. Trombe d’aria, pioggia e temporali: l’allerta meteo della Protezione Civile (Di martedì 4 agosto 2020) na tromba marina è stata avvistata nella giornata di oggi al largo della costa cilentana, tra Palinuro, Acciaroli, Casal Velino e Ascea. (leggi qui). Il fenomeno atmosferico è stato immortalato da passanti e bagnanti, che poi hanno pubblicato video e fotografie sui social network. La tromba marina non ha causato danni. La Protezione Civile ha … L'articolo Campania. Trombe d’aria, pioggia e temporali: l’allerta meteo della Protezione Civile Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Campania Trombe

Fanpage.it

La tromba marina non ha causato danni. La Protezione Civile ha esteso anche alla giornata di domani l'Allerta Meteo di colore Giallo, per la previsione di temporali e rovesci di moderata intensità in ...Roma, 4 ago. (askanews) - Oltre la spiaggia, il mare. Dove però non sempre è facile fare un bagno in tratti di costa puliti, come emerge dai dati 2020 del portale Acque del Ministero della Salute, ela ...