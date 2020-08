Campana Futsal, ufficializzati altri due nuovi arrivi (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – La Campana Futsal annuncia altri due nuovi arrivi presso la corte del mister Cosimo Sorice, si tratta di Christian De Franco e Francesco Solinas. Entrambi i calcettisti hanno un passato in grigionero, quindi si tratta di due ritorni, De Franco a distanza di qualche anno, mentre per Solinas si parla giusto di un anno fa. Ciao Christian, dopo tanti anni in giro, ritorni alla Campana Futsal che un paio di anni fa “condannasti” a restare in serie D dopo un tuo gol che decise la finale playoff, qual è stata la motivazione principale a spingerti per tornare ad indossare la casacca grigionera? Allora, faccio una premessa: il mio non è un “ritorno alla ... Leggi su anteprima24

La Campana FC è lieta di annunciare i primi colpi del mercato per la stagione che verrà, la 2020/21: Fabio Lanni e Michele Della Marca. Entrambi di ruolo laterale ed entrambi provenienti dall’ASD Sann ...

