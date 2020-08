Caldo africano Italia agosto 2020: quando finisce e nuova ondata in arrivo? (Di martedì 4 agosto 2020) Chi detesta il Caldo non sarà stato certamente molto sereno negli ultimi giorni, dove il termometro ha superato i 40 gradi in diversi punti del Paese. Merito (o colpa) dell’anticiclone africano, che però ha raggiunto ormai il suo apice e già dalla giornata di martedì 4 agosto il suo abbraccio si affievolirà lasciando spazio a temperature più gradevoli. L’afa degli ultimi giorni diventerà dunque ben presto un ricordo, a causa del ciclone atlantico che si abbatterà sul Paese anche con rovesci temporaleschi severi in alcune zone dell’Italia, soprattutto al nord. E proprio al Settentrione il calo delle temperature è iniziato il weekend appena concluso, mentre al Centro e al Sud le temperature torneranno a un’accettabile normalità ... Leggi su termometropolitico

