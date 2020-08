Calciomercato Roma – Pronto il gran ritorno di Sabatini (Di martedì 4 agosto 2020) Calciomercato della Roma fermo in atteso della svolta societaria. Infatti in questi giorni, Franco Baldini ha trattato Smalling e Vertonghen senza però poter chiudere gli affari. Il gruppo guidato da Dan Friedkin è Pronto a chiudere la trattativa con Pallotta per una cifra vicina ai 600 milioni (compresi gli 85 per l’aumento di capitale) e sta già pensando al nuovo organigramma. Si partirà sicuramente dal ruolo del direttore sportivo. Si tratta Sabatini per un gran ritorno visto che il dirigente umbro ha ricoperto quella posizione per oltre 5 anni portando a Roma giocatori di rilievo ma gli attriti con Pallotta e la continua necessità di vendere i gioielli lo avevano portato lontano dalla capitale con la promessa prima ... Leggi su giornal

SkySport : Smalling saluta la Roma sui social - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, il #ManchesterUnited ha rifiutato l’estensione del prestito di #Smalling - DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma resta lontana l'intesa con il #ManUtd per #Smalling - evivanco7 : RT @cmdotcom: #Sirigu rompe col #Torino: ora è un'occasione di mercato. #Roma e #Napoli ci pensano - forzaroma : Roma e #Pastore ai titoli di coda: sul tavolo la risoluzione del contratto #ASRoma @vale_salviani -