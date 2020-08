Calciomercato Palermo, parla l’agente di Corazza: “Ha detto no ai rosanero? Ecco la verità…” (Di martedì 4 agosto 2020) Quale futuro per Simone Corazza?L'attaccante classe 1991 di proprietà della Reggina, che con ogni probabilità lascerà presto la compagine amaranto, nel corso dell'ultimo mese è stato accostato a più riprese al Palermo, al lavoro per completare l’organico da mettere a disposizione del nuovo allenatore. Tuttavia, secondo quanto riportato nelle ultime ore da diverse testate, il calciatore originario di Latisana sarebbe ad un passo dal Modena, pronto ad accettare la corte e la proposta avanzata dal club emiliano.Un'indiscrezione di fatto smentita dall'agente di Corazza, Andrea D'Amico, che - intervistato ai microfoni di 'Strettoweb' - ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Corazza non ha detto no al Palermo e non è vicino al Modena. Bisogna ... Leggi su mediagol

