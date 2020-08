Calciomercato Milan, super rinnovo per Ibrahimovic - Contratto da manager (Di martedì 4 agosto 2020) A queste condizioni non sarà difficile avere l'ultimo via libera di Gazidis e della società, che prepara un Contratto manager per Ibra come scrive 'La Gazzetta dello Sport'. Leggi su calciomercato

DiMarzio : #Calciomercato, il #Milan ha scelto #Aurier per la fascia destra - DiMarzio : #Milan, Deulofeu e un possibile ritorno in rossonero: la situazione - DiMarzio : #Calciomercato, il #Milan lavora ai rinnovi di #Ibrahimovic, #Calhanoglu e #Donnarumma: gli aggiornamenti - Juaanccs_ : RT @cmdotcom: #Milan, ecco il contratto offerto a #Ibrahimovic #calciomercato #Ibra - calciomercatoit : ????#Milan, vicino il rinnovo di #Ibrahimovic: ingaggio fino a 7 milioni netti ??#CMITmercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Calciomercato Milan – Addio certo, ora si può: Maldini fiuta il colpaccio! Il Milanista Calciomercato Milan, occhi sul talento della Premier | Che concorrenza!

L'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, risponde alle indiscrezioni relative alle domande sulla panchina della Juventus: arriva la smentita Sono di questa mattina le indiscrezioni riportate da ...

Milan, Theo Hernandez promette: «È solo l’inizio»

Theo Hernandez ha parlato della sua prima stagione appena conclusa con la maglia del Milan: «Non è stato facile, ma alla fine abbiamo trovato la strada. Sappiamo tutti che questo è solo l’inizio». Il ...

L'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, risponde alle indiscrezioni relative alle domande sulla panchina della Juventus: arriva la smentita Sono di questa mattina le indiscrezioni riportate da ...Theo Hernandez ha parlato della sua prima stagione appena conclusa con la maglia del Milan: «Non è stato facile, ma alla fine abbiamo trovato la strada. Sappiamo tutti che questo è solo l’inizio». Il ...