Calciomercato Juventus, il futuro di CR7: Ronaldo e la tentazione Psg, prima dell’emergenza Covid-19… (Di martedì 4 agosto 2020) Un'indiscrezione che scuote l'ambiente bianconero quella riportata dal noto magazine di settore francese France Football che descrive Cristiano Ronaldo, stella della Juventus, piuttosto insofferente e stanco della sua esperienza in seno al club Campione d'Italia."L'entourage di CR7 considerava molto probabile un addio del campione portoghese per Parigi", si legge sull'autorevole organo di stampa transalpino, a placare la bramosia del giocatore di cambiare aria sarebbero stati gli effetti dell'emergenza Covid 19 che avrebbero, dunque, bloccato ogni tipo di trattativa.Secondo quanto riportato nell'articolo in questione, a pochi giorni dalla sfida di ritorno tra Juventus e Lione valida per gli ottavi di finale di Champions League, il futuro dell'ex Real Madrid è ancora un rebus e CR7 in quel di ... Leggi su mediagol

