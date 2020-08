Calciomercato Inter, per Skriniar sirene francesi: PSG pronto all’offerta (Di martedì 4 agosto 2020) Il futuro di Milan Skriniar sarà il vero mistero che attanaglierà le menti e i cuori dei tifosi nerazzurri fino al prossimo 19 settembre. Le voci sul giocatore aumentano di ora in ora e se fino a pochi giorni fa sembrava fatta per un sereno approdo in una delle due big spagnole, oggi torna prepotentemente … L'articolo Calciomercato Inter, per Skriniar sirene francesi: PSG pronto all’offerta Leggi su dailynews24

FabrizioRomano : L’Inter acquista Alexis Sanchez a titolo definitivo dal Manchester United ma non pagherà alcuna cifra di indennizzo… - DiMarzio : È fatta per @Alexis_Sanchez all’@Inter, risolti gli ultimi dettagli di poco fa: il @ManUtd non riceverà alcun inden… - DiMarzio : Il nuovo contratto di @Alexis_Sanchez con l’@Inter sarà di 7 milioni netti a stagione per tre anni @SkySport #calciomercato - fC_________1908 : RT @DiMarzio: È fatta per @Alexis_Sanchez all’@Inter, risolti gli ultimi dettagli di poco fa: il @ManUtd non riceverà alcun indennizzo, acc… - UnCisalpino : RT @annarosacosta: Sarebbe bello se fino a domani sera l'@Inter #Twitter mettesse da parte critiche, polemiche e #calciomercato e si unisse… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Inter, il punto sul mercato: 5 nomi Calciomercato.com L'intervento del premier Conte

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...

PROBABILI FORMAZIONI INTER GETAFE/ Diretta tv: Conte, i dubbi sono in attacco

Probabili formazioni Inter Getafe: diretta tv e orario. Ecco le mosse degli allenatori per la partita degli ottavi di Europa League, domani alla Veltins Arena. Probabili formazioni Inter Getafe - Rome ...

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...Probabili formazioni Inter Getafe: diretta tv e orario. Ecco le mosse degli allenatori per la partita degli ottavi di Europa League, domani alla Veltins Arena. Probabili formazioni Inter Getafe - Rome ...