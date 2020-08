Calciomercato Bologna, Krejci lascia il club rossoblù: ufficiale il passaggio allo Sparta Praga (Di martedì 4 agosto 2020) Ladislav Krejci saluta il Bologna e l'Italia per tornare a casa: ufficiale il trasferimento dell'esterno allo Sparta Praga.Approdato nel Bel Paese nel 2016, il ceco lascia il Bologna dopo quattro anni ricchi di alti e bassi, che non gli hanno mai permesso di sbaragliare mai del tutto la concorrenza. Il giocatore, che in maglia rossoblù ha totalizzato ben 84 presenze e tre gol, tornerà in forza allo Sparta Praga: club in cui è cresciuto e in cui ha già collezionato quasi 200 presenze. A comunicare il suo trasferimento, è la stessa società emiliana, tramite una nota diffusa proprio in queste ore."Il Bologna Fc 1909 comunica di ... Leggi su mediagol

Mediagol : Calciomercato #Bologna, #Krejci lascia il club rossoblù: ufficiale il passaggio allo Sparta Praga - Mediagol : Calciomercato #Bologna, Krejci lascia il club rossoblù: ufficiale il passaggio allo Sparta Praga - sportface2016 : #Bologna | #Krejci ritorna allo #SpartaPraga: 'Potevo restare un altro anno ma volevo cambiare' - sportli26181512 : Bologna, De Silvestri e due colpi sul mercato estero: Hickey e Suprjaga: Mihajlovic chiede tre rinforzi sul mercato… - AndyRussell6 : RT @NonEvoluto: #WhatsApp l'attività di agenti e intermediari inizia ad intensificarsi. #MarceloHerrera del #SanLorenzo proposto a #Milan e… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Bologna Calciomercato - Bologna FC, si insiste per Lyanco e De Silvestri. Mercato in fermento in Serie A. 1000cuorirossoblu.it Marina di Ravenna, tre ragazzi feriti a coltellate nel parcheggio dell’hotel

Uno degli amici dei feriti, ha riferito che a suo avviso gli aggressori apparterrebbero all’ambiente degli ultrà del Bologna calcio. Sul posto, oltre al 118, sono intervenute le Volanti.

Calciomercato Bologna, UFFICIALE: cessione a titolo definitivo | I dettagli

Primi movimenti di calciomercato ufficiali per il Bologna di Mihajlovic. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito, il club rossoblu ha comunicato “di avere ceduto a titolo definitivo allo ...

Uno degli amici dei feriti, ha riferito che a suo avviso gli aggressori apparterrebbero all’ambiente degli ultrà del Bologna calcio. Sul posto, oltre al 118, sono intervenute le Volanti.Primi movimenti di calciomercato ufficiali per il Bologna di Mihajlovic. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito, il club rossoblu ha comunicato “di avere ceduto a titolo definitivo allo ...