Calciomercato Atalanta, nomi da Champions: Gasperini prepara una squadra da sogno [FOTO] (Di martedì 4 agosto 2020) Calciomercato Atalanta – Stagione entusiasmante per l’Atalanta, il club nerazzurro ha chiuso il campionato al terzo posto alle spalle di Juventus e Inter, fino a poche giornate dalla fine ha dato l’impressione di poter lottare addirittura per lo scudetto. Adesso la squadra di Gasperini si prepara per i quarti di finale di Champions League contro il Psg, l’Atalanta si giocherà la partita con il sogno di staccare il pass per la semifinale. La dirigenza ha intenzione di alzare l’asticella, l’obiettivo è aggiungere in rosa calciatori di livello internazionale, giocatori in grado di fare la differenza. L’obiettivo numero uno per l’attacco è Boga, calciatore del ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Calciomercato #Atalanta, nomi da Champions: #Gasperini prepara una squadra da sogno [FOTO] - - TUTTOJUVE_COM : Boga, si muove l'Atalanta: pronti 25 milioni di euro - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: Mundo Deportivo: 'L'#Atalanta chiede #Trincao, il #Barcellona dice no' - calciomercato_m : MERCATO - L'Atalanta vuole Boga, pronta l'offerta - sportli26181512 : Atalanta, la verità su Trincao: In Spagna hanno rilanciato l'interessamento dell'Atalanta per la giovane...… -