Calafiori: “Esordio? È stato il coronamento di tanti anni di sacrifici” (Di martedì 4 agosto 2020) Riccardo Calafiori, fresco di esordio con la maglia della Roma, ai canali ufficiali del club giallorosso è tornato a ripercorrere la gara contro la Juventus: “È stato il coronamento di tanti anni di sacrifici, l’ho sempre sognato: sembrava quasi impossibile, ma alla fine ce l’ho fatta. Gol? Non ci credevo di averla messa in porta, perché avevo calciato con il destro e sarebbe stato addirittura il mio secondo gol di destro in stagione, di solito con quel piede non ci prendo mai. È stata un’emozione durata un secondo, ho guardato l’arbitro e ho subito capito che non era regolare. Ci racconti l’azione del rigore guadagnato? Quando mi è arrivata la palla ho pensato subito allo scarico su Perotti, ho fatto lo stop, stavo ... Leggi su alfredopedulla

