Cagliari, Eusebio Di Francesco in conferenza stampa: data, orario e diretta tv presentazione (Di martedì 4 agosto 2020) Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari e verrà presentato in conferenza stampa alle ore 17.30 di martedì 4 agosto: questi dunque data e orario per la presentazione del tecnico ex Sassuolo, Roma e Sampdoria, chiamato dal presidente Giulini per dar vita a un ambizioso progetto. L’allenatore abruzzese ha firmato un biennale e c’è curiosità per scoprire le sue parole in conferenza, Sportface.it vi propone una diretta scritta in tempo reale, mentre per quanto riguarda la diretta tv potrebbe essere Sky Sport 24 a collegarsi con la Sardegna. Leggi su sportface

