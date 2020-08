Cagliari. Contributo trasporto studenti diversamente abili frequentanti gli istituti superiori (Di martedì 4 agosto 2020) Riferiti al primo e al secondo quadrimestre anno scolastico 2019-2020, sono stati emessi i mandati di pagamento per il Contributo trasporto studenti diversamente abili frequentanti la scuola secondaria di secondo grado a Cagliari. A voce dell’avviso del Servizio Pubblica istruzione del Comune di Cagliari, gli utenti beneficiari che hanno indicato il codice IBAN non devono recarsi in banca per incassare, ma riceveranno un bonifico. Coloro che non hanno comunicato le proprie coordinate bancarie dovranno invece recarsi al Banco di Sardegna per riscuotere il beneficio per contanti. Ulteriori informazioni possono essere richieste in via preferenziale tramite email all’indirizzo di posta elettronica ... Leggi su laprimapagina

Nell'ultima sfida prima della sosta estiva, il Cagliari Baseball si è imposto 4-12 e 0-3 in casa dell'Ecotherm Milano ed è balzato al secondo posto nel girone A dell'A2, a una vittoria di distanza dal ...

Centro di programmazione rinviato l’arrivo del manager

CAGLIARI. Il Centro regionale di programmazione, insieme alla Sfirs, è un braccio operativo della Regione. È quello che gestisce e indirizza, esclusa l’agricoltura, tutti i contributi dell’Unione... C ...

