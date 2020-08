Burioni: 'Il focolaio Covid al campo estivo degli adolescenti Usa deve farci riflettere' (Di martedì 4 agosto 2020) Clinicamente morto? Ormai c'è un accanimento della destra che parla della fine dell'emergenza sanitaria e poi grida contro i migranti che contagiano. "Il virus è lì, pronto a diffondersi, e narrazioni ... Leggi su globalist

globalistIT : Burioni: 'Il focolaio Covid al campo estivo degli adolescenti Usa deve farci riflettere' -

Ultime Notizie dalla rete : Burioni focolaio

Orizzonte Scuola

Per quello ci vogliono atteggiamenti responsabili e soprattutto misure di protezione adeguate". Lo scrive il virologo Roberto Burioni, che su 'Medical Facts' analizza il caso del campeggio estivo in ...Su Medical Facts, webzine fondata dal virologo Roberto Burioni, si parla del focolaio di coronavirus verificatosi nel campeggio estivo in una città della Georgia, stato americano. Il caso è particolar ...