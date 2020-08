Buffon saluta Casillas: “Senza di te, tutto avrebbe avuto meno senso” (Di martedì 4 agosto 2020) Nel giorno in cui lo spagnolo ha annunciato il ritiro dal calcio, Gigi Buffon lo ha voluto salutare in modo speciale: “Dicono che la concorrenza ci renda migliori degli altri ma non perfetti. Forse questa futile ricerca della perfezione è ciò che ci rende quello che siamo. Gracias Iker, senza di te tutto quanto avrebbe avuto meno senso”. Foto: instagram personale Buffon L'articolo Buffon saluta Casillas: “Senza di te, tutto avrebbe avuto meno senso” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

La Juventus va vicina al gol con Zanimacchia. Eccezionale conclusione dalla distanza dell'esterno che impegna Cragno. Il portiere del Cagliari è super nella risposta. Applausi per entrambi, protagonis ...

Storari torna alla Juventus con Pirlo: sarà il supervisore della Under 23

Rivoluzione totale alla Juventus, almeno per quanto riguarda l'Under 23. Nonostante una stagione più che positiva, con annessa vittoria della Coppa Italia di Serie C e qualificazione ai playoff, la so ...

