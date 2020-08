Buffon omaggia Casillas: “Grazie Iker, senza di te tutto avrebbe avuto meno senso” (Di martedì 4 agosto 2020) Attraverso un post sul suo profilo Instagram, il portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha omaggiato Iker Casillas, portiere spagnolo che quest’oggi ha ufficializzato il suo ritiro dal calcio. “Dicono che la competizione ci renda migliori degli altri, ma non perfetti con noi stessi. Forse è proprio questa futile ricerca della perfezione che ci rende ciò che siamo ora. Grazie Iker, senza di te tutto avrebbe avuto meno senso” ha scritto il 42enne italiano in riferimento alla rivalità che ha caratterizzato l’ultimo decennio. Leggi su sportface

