Bufera in Campania sui centri Covid. Tre gli indagati. Accusato di turbativa d’asta anche un consigliere regionale fedelissimo di De Luca (Di martedì 4 agosto 2020) C’è del marcio nella realizzazione di tre Covid Center in Campania. A pensarlo è la Procura di Napoli, diretta dal procuratore Giovanni Melillo, che ha iscritto nel registro degli indagati il consigliere regionale Luca Cascone, ritenuto un fedelissimo del presidente Vincenzo De Luca (il quale non risulta indagato), il presidente della Soresa, ossia la centrale appaltante per gli acquisti in sanità della Regione, Corrado Cuccurullo, il manager dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, e la dirigente dell’ufficio di gabinetto della giunta regionale, Roberta Santaniello. A tutti loro, a seconda delle posizioni, si ipotizzano la turbativa d’asta e la frode in pubbliche forniture. Al ... Leggi su lanotiziagiornale

