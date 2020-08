Brindisi, una lite e la donna punisce il marito con l’acido: è gravissimo (Di martedì 4 agosto 2020) A Brindisi una “normalissima” lite tra moglie e marito è sfociata in tragedia. Lei lo ha aggredito con l’acido muriatico, lui è ricoverato in condizioni gravissime Fonte foto WikipediaCerti racconti sono difficili da credere, soprattutto quando c’è “l’amore di mezzo”. Dopo una vita trascorsa insieme, proprio non ci si capacita di come si possano compiere dei gesti così efferati e al tempo stesso deleteri. La vicenda accaduta a Brindisi (per l’esattezza al rione Commenda) è uno di quegli esempi che lasciano a bocca aperta, quasi senza possibilità di replica. Un uomo di 52 anni è stato sfregiato (ha riportato ustioni sull’80% del corpo) con l’acido muriatico dalla moglie di 51 anni. Da un ... Leggi su chenews

