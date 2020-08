Brindisi, donna lancia acido contro il marito: uomo in condizioni gravissime (Di martedì 4 agosto 2020) Brindisi sconvolta per l’episodio successo ieri sera in cui una donna ha gettato dell’acido contro il proprio marito: lui gravissimo, lei arrestata Gravissimo episodio in Puglia, a Brindisi, dove una donna di 53 anni ha riversato dell’acido sul marito in strada. Ora l’uomo di 52 anni è nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Perino e desta in gravissime condizioni, lottando tra la vita e la morte. La donna invece nel gettare l’acido sul marito si è ustionata le mani finendo anche lei in ospedale. A sorvegliare la donna ci sono gli agenti della Polizia locale, ... Leggi su bloglive

