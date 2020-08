BRASILE: I medici prendono 3000 euro ogni volta che scrivono SOSPETTO COVID19 nel certificato di morte – Ma pensate che sia solo in Brasile? (Di martedì 4 agosto 2020) Ci segnalano i nostri contatti una condivisione dal lunghissimo titolo Brasile: I medici prendono 3000 euro ogni volta che scrivono SOSPETTO COVID 19 nel certificato di morte Ma pensate che sia solo in Brasile? Articolo che in realtà non dice niente. Giusto l’ennesima condivisione in tutto maiuscolo a base di “noncelodicono” e “laggentedeve sapere” Ma cosa? Un video in cui un tizio, letteralmente, riferisce che uno gli ha detto che un medico gli ha detto che in Brasile i medici vengono pagati 18000 real per inventarsi vittime di ... Leggi su bufale

dellorco85 : In Brasile (zero lockdown), la rete sindacale che rappresenta quasi 1 milione di medici e infermieri ha appena denu… - fattoquotidiano : Brasile, medici e infermieri denunciano Bolsonaro alla Corte penale internazionale: “Colpevole di genocidio” - PiauiLuiz : @tancredipalmeri Nell'ultimo mese da quello Che dicono c'e stato un grande calo,tanto Che hanno riaperto tutti i ne… - PatriaQ51811694 : RT @paparosso60: Brasile, medici e infermieri denunciano Bolsonaro alla Corte penale internazionale: 'Colpevole di genocidio' - Il Fatto Qu… - LaStampa : Materno Giribaldi è un nome che forse dirà poco ai più. -