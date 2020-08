Boris 4, il ritorno della serie tv è sempre più probabile (Video) (Di martedì 4 agosto 2020) C'è ancora vita per Boris? Se ci fossimo posti questa domanda l'anno scorso, la risposta sarebbe stata certa: impossibile immaginare nuovi episodi. Poi, però, la "fuoriserie italiana" è arrivata su Netflix, permettendole di farsi scoprire e riscoprire ad un pubblico quasi del tutto nuovo. Il risultato è stato un successo inaspettato, con una (un po' meno inaspettata) richiesta di nuovi episodi.Inizialmente, vedere un Boris 4 (Fox Italia ha realizzato tre stagioni dal 2007 al 2010, più un film nel 2011) sembrava improbabile, come dichiarato da Paolo Calabresi -che nella serie era Biascica- a Fanpage: "Mai dire mai, ma quelle difficoltà che avevano impedito la produzione di un'altra stagione quando Mattia Torre era ancora vivo, oggi rendono ... Leggi su blogo

Alla rassegna Il Cinema in Piazza a Roma Luca Vendruscolo, uno degli sceneggiatori di Boris, ha confermato che si sta lavorando ad un ritorno della serie, riscoperta nei mesi scorsi grazie a Netflix C ...Se dovessimo trovarci in mezzo ad un gruppo di persone e iniziassimo a dire nomi come Renè, Stanis, Biascica, Arianna, Alessandro e Itala alcuni di voi resterebbero basiti, indagherebbero sulla nostra ...