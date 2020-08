Bonus fino a 5mila euro per chi paga col pos (Di martedì 4 agosto 2020) Un Bonus per spingere i consumiIncentivi per il settore della ristorazioneObiettivo cashlessUn Bonus per spingere i consumiTorna su All'esame dell'esecutivo, per il decreto agosto, la cui approvazione dovrebbe arrivare la prossima settimana, un Bonus fino a 5000 euro a carico dello Stato con la duplice finalità d'incrementare i consumi e favorire l'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili. Al momento le attività più gettonate per l'utilizzo del Bonus sono quelle più penalizzate dal lockdown, come i ristoranti, i bar, i negozi di abbigliamento e di elettrodomestici. Ancora incerto però il meccanismo con cui concedere il Bonus, se tramite una card oppure attraverso il rimborso diretto ai contribuenti. Per quanto ... Leggi su studiocataldi

fattoquotidiano : “Un bonus per chi paga col Pos già nel decreto agosto”. Le anticipazioni del testo: valido fino a fine anno, pronti… - petergomezblog : Coronavirus, la Bce alle banche europee: stop ai dividendi fino a gennaio 2021. “Limitare anche bonus ai supermanag… - StudioCataldi : Bonus fino a 5mila euro per chi paga col pos: Un bonus per spingere i consumiIncentivi per… - MaddalenaPinto : RT @GianluDaniele: Importante risultato: la @Reg_Campania vara un bonus fino a 1000 € per i #lavoratori dello spettacolo e cinema. Finalmen… - infoiteconomia : Pagamenti digitali, in arrivo il bonus per gli acquisti fino a 5mila euro -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus fino Pagamenti digitali, in arrivo il bonus per gli acquisti fino a 5mila euro CorCom Calciomercato Milan, super rinnovo per Ibrahimovic | Contratto da manager

Il campione svedese vicino al rinnovo con il Milan. Tra parte fissa e bonus legati anche agli obiettivi potrebbe guadagnare fino a 7 milioni netti A suon di gol e prestazioni ha trascinato il Milan in ...

Decreto Agosto bonus assunzioni: neoassunti sgravi 100% per 6 mesi

Nuovo bonus assunzioni decreto Agosto 2020 per imprese che assumono con una decontribuzione al 100% fino a 6 mesi novità e ultime notizie, cosa prevede Il mercato del lavoro continua a fornire numeri ...

Il campione svedese vicino al rinnovo con il Milan. Tra parte fissa e bonus legati anche agli obiettivi potrebbe guadagnare fino a 7 milioni netti A suon di gol e prestazioni ha trascinato il Milan in ...Nuovo bonus assunzioni decreto Agosto 2020 per imprese che assumono con una decontribuzione al 100% fino a 6 mesi novità e ultime notizie, cosa prevede Il mercato del lavoro continua a fornire numeri ...