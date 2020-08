Bonus consumi: lo sconto del 20% se si paga con carta di credito al ristorante (Di martedì 4 agosto 2020) Un Bonus per gli acquisti con carte di credito e bancomat per dare una spinta ai consumi: non solo bar e ristoranti, ma anche arredo, abbigliamento e calzature. È questa una delle misure in via di definizione che potrebbe entrare nel dl agosto atteso in consiglio dei ministri tra giovedì e venerdì. Un meccanismo che incentiverà quindi i pagamenti elettronici, rispolverando il piano cashless del governo, e allo stesso tempo prevedendo sconti sui prodotti per sostenere le filiere più colpite dall’emergenza Coronavirus. Spiega oggi il Corriere della Sera: L’idea è semplice quanto ambiziosa. Restituire il 20% del conto pagato in ristoranti e trattorie, con carte di credito o bancomat, nel periodo tra settembre e ... Leggi su nextquotidiano

Decreto agosto, arrivano bonus per le scarpe e per i ristoranti: ecco le novità

