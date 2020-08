Bonus assunzioni: le novità previste dal decreto di agosto (Di martedì 4 agosto 2020) Ecco i vari sgravi contributivi previsti dal Bonus assunzioni inserito nel decreto di agosto. L’obiettivo è quello di incentivare le assunzioni in una fase decisamente delicata Fonte PixabayTra i nuovi incentivi all’orizzonte, sta prendendo quota il Bonus assunzioni, che sarà tra le principali novità del mese di agosto. Un incentivo volto a contrastare la grave crisi economica scaturita dal covid-19. Una situazione che purtroppo il Bel Paese si porterà dietro ancora per molto. I numeri in tal senso sono emblematici. L’Istat ha rilevato un crollo netto del Pil, addirittura del 12,4 relativo al secondo trimestre di questo anno piuttosto nebuloso. Si tratta del rapporto peggiore dal dopoguerra ... Leggi su chenews

