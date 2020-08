Bologna, Krejci ritorna allo Sparta Praga: “Potevo restare un anno ma volevo cambiare” (Di martedì 4 agosto 2020) Termina con un anno di anticipo, rispetto a quanto concordato nel contratto, l’avventura di Ladislav Krejci al Bologna. Il calciomercato del club rossoblù si apre con una cessione con l’esterno ceco che saluta Bologna e torna allo Sparta Praga, club nel quale è cresciuto calcisticamente. “Sono contento di essere tornato, me ne sono andato che ero un bambino e torno cresciuto: voglio giocare per vincere trofei – ha detto Krejci ai canali ufficiali del club ceco -. In Italia avevo ancora un anno di contratto, ma volevo cambiare. Per tutto il tempo che sono stato via ho visto le partite dello Sparta e sono rimasto in contatto con alcune persone del club. Quel legame ... Leggi su sportface

