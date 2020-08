Bollettino oggi 4 agosto: contagi, morti e guariti regione per regione (Di martedì 4 agosto 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a martedì 4 agosto. Numeri ancora importanti per quanto riguarda la curva epidemiologica che in Italia, da oltre un mese, presenta una situazione sotto controllo ma con qualche campanello d’allarme, segno che il Covid-19 non ha mai lasciato il nostro territorio, nemmeno in questi mesi estivi. oggi si registrano 190 nuovi contagi (ieri 159), 5 morti (ieri 12), 177 guariti (ieri 129), 43.788 tamponi (ieri 24.036), 8 malati in più (totale 12.482), invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva (totale 41). ECCO LA TABELLA, regione PER regione, ... Leggi su sportface

SkyTG24 : Coronavirus Italia: ultime news. Istat: 1,4 milioni di Italiani ha gli anticorpi. LIVE - fanpage : Campania, 29 positivi. De Luca: “Dati nomi falsi al ristorante, stupidità assoluta” - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 4 agosto: 5 vittime nelle ultime 24 ore, 190 nuovi casi - rtl1025 : ?? #Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: 5 vittime (ieri erano 12), 190 nuovi casi (ieri erano 159). Gli at… - ilcirotano : Coronavirus: 2 nuovi positivi in Calabria, Bollettino di oggi 4 agosto - -