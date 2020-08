Bollettino Covid-19 4 agosto: 190 nuovi casi, 5 i decessi (Di martedì 4 agosto 2020) Bollettino Covid-19 4 agosto: sono 190 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 5 i decessi. Lombardia maglia nera anche oggi con 44 nuovi contagiati Il Bollettino del Covid-19 del 4 agosto vede ancora una decrescita dei numeri, con 190 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore ed appena 5 decessi. La Lombardia, manco a dirlo, è la Regione con più casi, ben 44 nell’ultimo giorno, seguita dall’Emilia-Romagna con 42 positivi. A seguire il veneto a 20, poi Lazio con 17 contagiati. Anche Toscana (11) e Sicilia (10) hanno registrati casi oltre la decina. Tre, invece, le Regioni a contagi zero; si tratta di Basilicata, Molise e Valle ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 43.788 tamponi e individuati 190 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 12.482, 8 in più ...Il bollettino di martedì 4 agosto rilasciato dal ministero della Salute fotografa una situazione tutto sommato stazionaria per quanto concerne l’emergenza coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore ...