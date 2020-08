Boga, anche l’Atalanta lo ha messo nel mirino: il sogno della Dea (Di martedì 4 agosto 2020) anche l’Atalanta ha messo gli occhi su Boga, talento del Sassuolo autore di una grande stagione. Le ultime dal mercato Una stagione da primo della classe è valsa a Boga l’interessamento di varie big, tra cui l’Atalanta. Il talento del Sassuolo è un obiettivo concreto della Dea, ma i neroverdi hanno le idee chiare: non partirà se non per almeno 25 milioni. Come spiega La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra ci vuole provare per continuare a far bene. Intanto Bonaventura, dopo l’addio al Milan, sogna il ritorno a Bergamo. Chi è verso la via dell’addio è invece Tameze, che non sarà riscattato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

PassioneGOL : @Torrenapoli1 Anche per me Boga resta la prima scelta, anche se Chukwueze è costituirebbe un asse molto interessant… - GianlucaZanfi : #Sassuolo, 7. Dopo un avvio lento, una grande ripresa. #DeZerbi si conferma allenatore capace grazie anche a bomber… - Longjohn1980 : ??IN ??OUT Interessante anche Boga del @SassuoloUS sarebbe l'ideale sulla fascia sx Il sogno rimane Alonso del… - Cpt_Chloe_ : Ali. Ounas, Younes e Callejon via. Visto che Lozano Gattuso non lo vede è il caso di valutare il da farsi: prestito… - Nicola10022842 : ????CARNEVALI SUL FUTURO DI BOGA E BERARDI ?? BOGA – «Dobbiamo continuare a portare avanti il progetto Sassuolo anch… -