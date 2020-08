Blindness - Cecità: la reazione di José Saramago al film tratto dal suo libro (Di martedì 4 agosto 2020) Il regista di Blindness - Cecità volò fino a Lisbona per mostrare il film a José Saramago, che in quel momento non godeva di ottima salute, e la sua reazione fu straordinaria. José Saramago, l'autore del romanzo su cui è basato Blindness - Cecità, voleva assistere alla premiere del film al Festival di Cannes ma i suoi medici non gli permisero di viaggiare a causa dei suoi problemi di salute, quindi Fernando Meirelles, il regista, volò a Lisbona, in Portogallo, per mostrargli il film. Saramago alla fine della proiezione era entusiasta della pellicola, emozionato ed in preda alla commozione. Pianse, in seguito, e disse a Meirelles che guardare il film lo aveva reso felice ... Leggi su movieplayer

