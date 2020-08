Berlusconi: «Sono il presidente più vincente, Monza scommessa suggestiva» (Di martedì 4 agosto 2020) Il presidente del Monza Silvio Berlusconi è intervenuto ai microfoni de La Verità. Ecco le parole del numero uno biancorosso Silvio Berlusconi, presidente del Monza, ha rilasciato un’intervista a La Verità. Ecco le sue parole: «Meglio Forza Italia di nuovo al governo o il Monza in Serie A? Perché mai dovrei scegliere, quando presto avremo entrambe le cose. Per me il calcio è una metafora della cita alla quale ho dedicato tempo e passione. Sono il presidente che ha vinto più di tutti nel mondo, mentre il Monza per me è una scommessa suggestiva e un atto d’amore verso una città che mi ospita». Leggi su ... Leggi su calcionews24

Enrico Costa passa da Forza Italia ad Azione, il partito guidato da Carlo Calenda che così ottiene una rappresentanza anche alla Camera. Responsabile Giustizia del partito di Berlusconi, Costa manterr ...

