Berlusconi: “Meglio Forza Italia al Governo o Monza in Serie A? Presto avremo entrambe” (Di martedì 4 agosto 2020) “Meglio Forza Italia di nuovo al Governo o il Monza in Serie A? Perché mai dovrei scegliere, quando Presto avremo entrambe le cose“. Silvio Berlusconi parla così in un’intervista rilasciata a La Verità. Il focus è ovviamente sul calcio e sull’avventura al Monza, club promosso in B e con grandi ambizioni di centrare il salto immediato nel massimo campionato: “Per me il calcio è una metafora della città alla quale ho dedicato tempo e passione – ha spiegato Berlusconi -. Sono il presidente che ha vinto più di tutti nel mondo, mentre il Monza per me è una scommessa suggestiva e un atto d’amore verso una ... Leggi su sportface

