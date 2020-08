Beppe Convertini pazzo di Anna Falchi: “Sei così bella, così tanta”, lei imbarazzata rimane senza parole, gelo in studio (Di martedì 4 agosto 2020) Beppe Convertini e Anna Falchi stanno conducendo, per il periodo estivo, un programma che sta andando molto bene. Il programma “C’è tempo per …” va in onda ogni giorno su Rai 1 ed è molto seguito, sia per il format sia per i due conduttori che sono molto affiatati tra loro e molto gradevoli da seguire. Beppe Convertini fa i complimenti ad Anna Falchi che non sa come uscirne Beppe Convertini ha come compagna di avventura Anna Falchi che è, oggettivamente una bellissima donna, anche molto solare e simpatica. Durante la puntata di ieri, quando si parlava del corteggiamento, all’improvviso Beppe ... Leggi su baritalianews

carotelevip : RT @espressonline: Anna Falchi e Beppe Convertini, quanta inutile allegria la mattina su Rai Uno #hovistocose di @dondibea - rrtvln : @1AnnaFalchi e @BeppeConvertini . Il trionfo del nulla pagato dagli italiani in #Rai @Raiofficialnews @RaiUno… - repubblica : RT @espressonline: Anna Falchi e Beppe Convertini, quanta inutile allegria la mattina su Rai Uno #hovistocose di @dondibea - cristinamontag : La puntata sul corteggiamento di #raiuno “c’è tempo per “ , condotta dalla mitica anna falchi e beppe convertini la… - VoceSpettacolo : L'attrice e produttrice CLARISSA LEONE nella Giuria di Miss Grand Prix e Mister Italia -