Benfica, Cavani a un passo: previsto un premio di 8 milioni alla firma (Di martedì 4 agosto 2020) Dal Paris Saint-Germain al Benfica. Il salto, dal punto di vista del prestigio, potrebbe penalizzare il calciatore ma Edinson Cavani è pienamente convinto dell’offerta economica proposta dal club portoghese. Scardinata la concorrenza di Atletico Madrid, Inter e Bayern Monaco, il Benfica sarebbe pronto ad accogliere il Matador. Stando a quanto riportato da ‘A Bola’ all’attaccante, attualmente svincolatosi dal PSG, spetterebbe un premio di 8 milioni al momento della firma e uno stipendio annuo di 2,5 milioni. Leggi su sportface

