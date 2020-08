Benedetto XVI salute, come sta davvero il Papa Emerito: le dichiarazioni della Santa Sede (Di martedì 4 agosto 2020) Benedetto XVI malato da tempo, ma come sta davvero? «Secondo quanto riferito dal Segretario personale, monsignor Georg Gänswein, le condizioni di salute del Papa Emerito non destano particolare preoccupazione, se non quelle per un anziano di 93 anni che sta superando la fase più acuta di una malattia dolorosa, ma non grave”. È quanto fa sapere la direzione della sala Stampa Vaticana, che ha risposto alle domande dei giornalisti. La replica dalla Santa Sede è arrivata dopo la diffusione della notizia del violento herpes facciale che ha colpito il Papa Emerito. leggi anche l’articolo —> Genova San Giorgio, Conte cita Piero ... Leggi su urbanpost

rtl1025 : Il #Papa emerito Benedetto XVI ha una grave infezione al viso. Lo riferisce la stampa tedesca, affermando di averlo… - infoitinterno : Si aggrava l'infezione al viso per Ratzinger: ecco la malattia che ha colpito il papa emerito Benedetto XVI - Mania48Mania53 : RT @kattolikamente: Preghiamo per Benedetto XVI, il Dottore della Chiesa vivente che Dio ci ha donato. Dopo di lui sono arrivati i barbari.… - RaimondiInfo : Il Santo Padre,Benedetto XVI,sta soffrendo per una grave malattia agli occhi.Preghiamo intensamente il Signore perc… - Max79863712 : RT @anthos555: Le condizioni di salute di Benedetto XVI si sono aggravate. Preghiamo per lui ??????????????? -