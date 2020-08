Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi: è già finito l’amore? (Di martedì 4 agosto 2020) Belen Rodriguez avrebbe già detto la parola fine alla sua relazione con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Si specula che dietro ci sia lo zampino di Stefano De Martino. La showgirl argentina Belen Rodriguez è sempre più chiacchierata dalla fine improvvisa dell’amore con l’ex marito Stefano De Martino. I due si erano conosciuti durante il programma “Amici” … L'articolo Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi: è già finito l’amore? è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

