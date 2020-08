Beirut, un militare italiano ferito nelle esplosioni, sotto choc altri soldati dei 1.200 che l'Italia schiera nel contingente internazionale Unifil dal 1978 (Di martedì 4 agosto 2020) Il soldato Italiano ferito, per fortuna lievemente, nelle esplosioni di Beirut fa parte del contigente di oltre mille fra uomini e donne con cui l'Italia partecipa in maniera significativa allo... Leggi su ilmessaggero

