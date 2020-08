Beirut travolta da potente esplosione: almeno dieci morti e devastazioni per chilometri. Feriti anche due militari italiani – Video (Di martedì 4 agosto 2020) Avvicinandosi all’area dell’esplosione si vedono persone in strada, in preda al panico, alcune coperte di sangue in cerca di un medico che le soccorra. Man mano che la zona del porto di Beirut, capitale del Libano, travolta da una violentissima deflagrazione, si fa sempre più vicina, ai vetri in frantumi di case e negozi si aggiungono palazzi distrutti, una polvere che oscura il cielo e, infine, le vittime. Nella serata di martedì la città è stata travolta da un’esplosione che, secondo le prime informazioni circolate sui media locali, ha provocato almeno 10 morti e “centinaia di Feriti”, tra cui anche due militari italiani. A provocarla, secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano

