Beirut in ginocchio: 100 morti, 4mila feriti e 300mila persone sono senza casa. Il Pentagono smentisce Trump: non è un attentato (Di martedì 4 agosto 2020) Colpiti in modo non grave due componenti del nostro contingente impiegato nella missione di peacekeeping “Leonte”. Il ministro della Sanità libanese: almeno 2.750 di feriti. Nei video girati da testimoni si vede l’esplosione e poi i danni ingenti a case, auto e strade. Fonti israeliane: «non siamo coinvolti» Leggi su ilsole24ore

