Beirut, forti esplosioni nella zona del porto: “Diversi feriti”. Le fiamme poi i boati: le immagini (Di martedì 4 agosto 2020) Prima degli hangar in fiamme poi i boati e delle forti esplosioni, due secondo i media del posto. È quanto successo a Beirut, in Libano. Dalle immagini si vede il momento dello scoppio poi una densa colonna di fumo che si alza sopra la città. Secondo i media locali e fonti della sicurezza ci sarebbero diversi feriti, oltre a danni ai palazzi. Alcune stazioni tv hanno parlato di un possibile scoppio in un’area del porto dove sono stoccati fuochi d’artificio. L'articolo Beirut, forti esplosioni nella zona del porto: “Diversi feriti”. Le fiamme poi i boati: le immagini proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Beirut forti Beirut, due forti esplosioni nel porto Corriere dell'Umbria Beirut, due potenti esplosioni nel porto, cittadini scesi in strada

Due forti esplosioni hanno scosso oggi il porto di Beirut, stando a quanto precisato dal sito libanese Daily Star. Una giornalista del sito, Ghada AlSharif, ha postato sul proprio account Twitter le ...

