Beirut, forte esplosione nella zona del porto: “Diversi feriti”. Le fiamme poi il boato: le immagini (Di martedì 4 agosto 2020) Prima degli hangar in fiamme poi i boati e delle forti esplosioni, due secondo i media del posto. È quanto successo a Beirut, in Libano. Dalle immagini si vede il momento dello scoppio poi una densa colonna di fumo che si alza sopra la città. Secondo i media locali e fonti della sicurezza ci sarebbero diversi feriti, oltre a danni ai palazzi. Alcune stazioni tv hanno parlato di un possibile scoppio in un’area del porto dove sono stoccati fuochi d’artificio. L'articolo Beirut, forte esplosione nella zona del porto: “Diversi feriti”. Le fiamme poi il boato: le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

