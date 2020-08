Beirut, che cos’è il nitrato d’ammonio che ha causato l’esplosione? Dal fertilizzante agli ordigni prodotti dai gruppi terroristici (Di martedì 4 agosto 2020) Prima le fiamme, poi l’esplosione e l’onda d’urto che si è propagata per centinaia di metri. Nel devastante incidente che ha colpito la zona del porto di Beirut, in Libano, si è pensato inizialmente che fosse coinvolta una fabbrica di fuochi d’artificio e, probabilmente, “materiali esplosivi confiscati”. Il ministro dell’Interno, Mohamed Fehmi, ha smentito questa prima ricostruzione, puntando il dito invece su una “enorme quantità di nitrato d’ammonio“. Il risultato, tuttavia, non è così lontano da ciò che produrrebbe del “materiale esplosivo” perché, in effetti, il nitrato d’ammonio viene impiegato anche per scopi militari. Ma di cosa si tratta? È un composto chimico (la formula è NH4NO3) che, per ... Leggi su ilfattoquotidiano

