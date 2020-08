Beirut, ancora tanti sotto le macerie. Il premier: i responsabili pagheranno (Di martedì 4 agosto 2020) "I responsabili pagheranno per quanto è accaduto oggi". Il primo ministro del Libano, Hassan Diab, si è rivolto così in un discorso alla nazione trasmesso dalle emittenti locali, dopo la doppia esplosione che ha colpito Beirut causando un numero di morti e feriti destinato a crescere di ora in ora. L'ultimo bilancio parla di 50 morti e 2.700 feriti. "I fatti circa quel pericoloso deposito che stava lì dal 2014 saranno presto chiariti e non voglio anticipare nulla delle indagini" ha detto ancora il premier stando alla testata locale Daily Star, in riferimento al magazzino di sostanze chimiche nell'area del porto, da cui sarebbe partita la più potente deflagrazione. Il ministro dell`Interno Mohamed Fehmi ha parlato di una grande quantità di ... Leggi su iltempo

